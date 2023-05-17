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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ МИД С 30-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ

Новости Среда, 17 мая 2023 12:05
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ МИД С 30-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ

Сухум. 17 мая 2023. Абхазия-Информ. Торжественное заседание, посвященное 30-летию со дня образования МИД проходит в Кабинете министров.

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил министра иностранных дел Инала Ардзинба и работников дипломатической службы с юбилеем.

В поздравлении глава государства сказал:
«Уважаемый Инал Батувич, уважаемые сотрудники Министерства иностранных дел!
 
Искренне поздравляю вас с 30-й годовщиной со дня образования МИД РА. Абхазская дипломатическая служба прошла сложный и интересный путь становления и развития.
 
Министерство иностранных дел Абхазии было создано в самый разгар войны, 17 мая 1993 года.
 
В условиях изоляции, экономической и политической блокады, постоянной угрозы новой войны со стороны Грузии, МИД Республики Абхазия осуществлял непростую внешнеполитическую деятельность. Во все времена Министерство иностранных дел Абхазии имело достойных руководителей.
 
На протяжении трех десятилетий МИД успешно справляется со своей главной задачей – защитой внешних политических интересов Республики Абхазия. В частности, МИД Абхазии внес существенный вклад в развитие дружественных российско-абхазских отношений.  В 2008 году произошло важное событие в истории нашей страны – признание независимости Республики Абхазия Российской Федерацией и рядом других государств.
 
Министерство вносит весомый вклад в дело укрепления внешнеполитических позиций Абхазии на международной арене, обеспечения ей подобающего места в региональном и международном контексте.
 
В этот знаменательный день хочу пожелать всем сотрудникам внешнеполитического ведомства крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в дипломатической деятельности на благо Республики Абхазия!»

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 17 мая 2023 12:10

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