РУКОВОДИТЕЛИ ГОССТАНДАРТА АБХАЗИИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 17 мая 2023. Абхазия-Информ. В Москве в рамках проведения Международного метрологического форума «Метрология без границ 2023» состоялась официальная встреча председателя Госстандарта Республики Абхазия Нарсоу Сангулия с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антоном Шалаевым. Стороны обсудили развитие и совершенствование в области измерений, представляющих взаимный интерес.

В ходе встречи также был поднят вопрос обновления эталонной базы Госстандарта Абхазии.

По результатам переговоров российская сторона предложила передать во временное пользование Госстандарту Абхазии средства измерений на безвозмездной основе.

«Росстандарт готов поддержать и оказать содействие абхазским коллегам в рамках своих возможностей», – сказал Антон Шалаев.

В свою очередь председатель Госстандарта Абхазии поблагодарил российского коллегу за оказанное содействие и подчеркнул его важность.

«Развитие отрасли невозможно без соответствующего технического оснащения», – подчеркнул Нарсоу Сангулия.

Отдельной темой обсуждения стал вопрос гармонизации законодательства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Об этом сообщает сайт Госстандарта Абхазии.

http://gost-ra.ru/events/332/