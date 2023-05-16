АБХАЗСКАЯ ЧАСТЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ ГОСГРАНИЦЫ ГОТОВИТСЯ К ДВУСТОРОННЕМУ ЗАСЕДАНИЮ
Сухум. 16 мая 2023. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер Беслан Джопуа провел очередное заседание Комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией.
Участники встречи обсудили методику построения линии разграничения морских пространств, а также вопросы отображения линий госграницы на топографических картах.
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания утвердил состав комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией Указом 12 декабря 2022 года.
Председателем комиссии назначен первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. В состав комиссии вошли представители различных министерств и ведомств республики.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.