АБХАЗСКАЯ ЧАСТЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ ГОСГРАНИЦЫ ГОТОВИТСЯ К ДВУСТОРОННЕМУ ЗАСЕДАНИЮ

Сухум. 16 мая 2023. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер Беслан Джопуа провел очередное заседание Комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией.



Участники встречи обсудили методику построения линии разграничения морских пространств, а также вопросы отображения линий госграницы на топографических картах.

