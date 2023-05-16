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Абхазия Информ

АБХАЗСКАЯ ЧАСТЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ ГОСГРАНИЦЫ ГОТОВИТСЯ К ДВУСТОРОННЕМУ ЗАСЕДАНИЮ

Новости Вторник, 16 мая 2023 16:27
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АБХАЗСКАЯ ЧАСТЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ ГОСГРАНИЦЫ ГОТОВИТСЯ К ДВУСТОРОННЕМУ ЗАСЕДАНИЮ

Сухум. 16 мая 2023. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер Беслан Джопуа провел очередное заседание Комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией. 

Участники встречи обсудили методику построения линии разграничения морских пространств, а также вопросы отображения линий госграницы на топографических картах. 

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания утвердил состав комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией Указом 12 декабря 2022 года. 

Председателем комиссии назначен первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. В состав комиссии вошли представители различных министерств и ведомств республики.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 16 мая 2023 16:30

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