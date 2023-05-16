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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ ВЕНЕСУЭЛЫ

Новости Вторник, 16 мая 2023 16:24
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ ВЕНЕСУЭЛЫ

Сухум. 16 мая 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслана Бжания встретился с  послом  Венесуэлы в России и Абхазии Хесусом Рафаэлем Саласаром  Веласкесом.  

Глава государства  выразил уверенность в том, что  деятельность нового посла  будет касаться  политических, торгово-экономических, гуманитарных аспектов, а также будет способствовать укреплению контактов между двумя народами.

«Для нашего народа и государства очень важно признание Республики Абхазия Венесуэлой», – сказал Аслан Бжания.

Президент подчеркнул весомый вклад  президента Уго Чавеса Фриасе в дело признания Абхазии.

«Это был волевой, мужественный шаг руководства Венесуэлы.  Народ Абхазии с благодарностью хранит память о выдающемся сыне венесуэльского народа, верховном командующем президенте Уго Чавесе Фриасе», – сказал он, отметив важность приумножения заложенных Уго Чавесом и Сергеем Багапш основ.

Посол поблагодарил Аслана Бжания за теплый и радушный прием.

«Сегодняшняя церемония – прекрасная возможность для меня  быть здесь и высказать свое уважение народу Абхазии. Наши корни идут от свободных и независимых людей, которые на протяжении своей жизни боролись за свободу. Наша дипломатия будет всегда ориентирована на уважение права народов на самоопределение», – сказал посол.

Он выразил надежду на дальнейшее укрепление и развитие отношений.

«Здесь я почувствовал себя  как дома», признался он.

Глава государства рассказал послу Венесуэлы о национальных особенностях абхазского народа, о  языке и культуре.

В конце встречи Аслан Бжания и Хесус Рафаэль Саласар обменялись памятными подарками.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 16 мая 2023 16:27

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