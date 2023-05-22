ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТРЕНИНГИ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ

Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ . 25 и 26 мая при поддержке проектного офиса ФАО и Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии пройдут тренинги под руководством международного эксперта Эмилио Пейро. Будучи агрономом, он начал свою профессиональную деятельность среди крупных винодельческих компаний, изучая каждый шаг процесса, работал практически во всех винодельческих регионах Испании, а также в странах по всему миру. В 2010 году он основал сайт Origen с намерением сделать еще один шаг вперед в области винной культуры.

Каждый день лекций будет разделен на теоретическую часть, которая будет проходить в конференц-зале в Сухуме, и практическую с выездом на виноградники. Всего за два дня будут охвачены следующие темы: зеленая обрезка и формирование различных шпалерных систем, грибковые заболевания.

Для участия в тренинге необходима предварительная запись.

Для записи и по всем дополнительным вопросам обращайтесь по номеру +7940 772 42 35 с 9:00 до 18:00 каждый день.