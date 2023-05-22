 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТРЕНИНГИ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ

Новости Понедельник, 22 мая 2023 19:54
Оцените материал
(0 голосов)
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТРЕНИНГИ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ

Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ. 25 и 26 мая при поддержке проектного офиса ФАО и Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии пройдут тренинги под руководством международного эксперта Эмилио Пейро. Будучи агрономом, он начал свою профессиональную деятельность среди крупных винодельческих компаний, изучая каждый шаг процесса, работал практически во всех винодельческих регионах Испании, а также в странах по всему миру. В 2010 году он основал сайт Origen с намерением сделать еще один шаг вперед в области винной культуры.

Каждый день лекций будет разделен на теоретическую часть, которая будет проходить в конференц-зале в Сухуме, и практическую с выездом на виноградники. Всего за два дня будут охвачены следующие темы: зеленая обрезка и формирование различных шпалерных систем, грибковые заболевания.

Для участия в тренинге необходима предварительная запись.

Для записи и по всем дополнительным вопросам обращайтесь по номеру +7940 772 42 35 с 9:00 до 18:00 каждый день.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 22 мая 2023 19:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА ВЗРОСЛЫХ ЭВКАЛИПТАХ ВРЕДИТЕЛИ НЕ ОБНАРУЖЕНЫ ДВЕ КОМАНДЫ «СПАРТАК» ПОБЕДИЛИ В ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ СТОЛИЦЫ ПО БАСКЕТБОЛУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.