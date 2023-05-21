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Абхазия Информ

НА ВЗРОСЛЫХ ЭВКАЛИПТАХ ВРЕДИТЕЛИ НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

Новости Воскресенье, 21 мая 2023 21:50
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НА ВЗРОСЛЫХ ЭВКАЛИПТАХ ВРЕДИТЕЛИ НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

Сухум. 21 мая 2023. Абхазия-Информ. Мониторинг взрослых эвкалиптов в столице провели представители нескольких структур: Госкомитета по экологии, Института экологии, Госинспекции по карантину растений и столичной администрации. Его инициировала рабочая группа по предотвращению распространения инвазивных видов вредителей, созданная на базе Госкомитета по экологии. Помимо представителей перечисленных выше структур, в нее также входят специалисты из Института ботаники и Госслужбы по защите растений.

Решение исследовать деревья связано с обнаруженными в ноябре прошлого года инвазивными вредителями офелимусом и хальцидой, которыми оказались поражены новые саженцы эвкалиптов, высаженные по улице Воронова и рядом с Национальной библиотекой.

Заведующая лабораторией карантинных фитосанитарных исследований Госинспекции по карантину растений, доцент кафедры агрономии АГУ, биолог Майя Шинкуба рассказала о результатах проведенного мониторинга.

«Мы обследовали практически все эвкалиптовые насаждения в Сухуме, начиная от Ачадары до Синопа. Офелимус и эвкалиптовая хальцида на взрослых деревьях нами выявлены не были. Эти вредители встречаются только на молодых посадках по улице Воронова и вблизи Республиканской библиотеки. Всего там высажено около 20 деревьев», – сказала сотрудник Госинспекции по карантину растений.

Она также отметила, что офелимус – довольно агрессивный вид: помимо того, что зараженное им дерево со временем полностью лишается листвы и может погибнуть, массовое распространение вредителя влияет и на состояние здоровья людей, страдающих аллергией. Важно своевременно его обнаружить и ликвидировать.

Городские службы уже провели первую обработку зараженных насаждений эвкалиптов. Впереди еще несколько этапов обработки, после чего специалисты вновь проведут мониторинг.

Сейчас главная задача – не только вылечить зараженные деревья, но и не дать вредителям распространиться дальше.

Оба вида вредителей новые для Абхазии. В столице они обнаружены впервые, но в 2019 году офелимус был выявлен на отдельных эвкалиптах в Гагре.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 21 мая 2023 21:54

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