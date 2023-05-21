В КЕФКЕНЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 21 мая 2023. Абхазия-Информ. В Турции состоялось торжественное открытие памятника в День памяти жертв Кавказской войны. В мероприятии приняла участие и делегация из Абхазии – депутаты Парламента и председатель Госкомитета по репатриации.

Десятиметровый памятник установлен на побережье в турецком Кефкене, у которого высаживались фелюги с горцами, в числе которых в основном были абхазы. Монумент высотой 8 метров и весом – около пяти тонн. Еще два метра составляет пьедестал памятника.

Как сообщил заместитель председателя Госкомитета по репатриации Астамур Багателия, идея поставить памятник зародилась давно. И вот наконец ее удалось реализовать при поддержке муниципалитета Коджаэли и благодаря усилиям Абхазского культурного центра, который возглавляет Хасан Кардия. Расходы также взяли на себя культурный центр и муниципалитет.

В этой провинции, в городе Кандыр, находится кладбище жертв Кавказской войны. В 2021 году Абхазский культурный центр высадил в этом же районе оливковую рощу из трехсот деревьев в память о них.

Фото Абхазского культурного центра г. Коджаэли.