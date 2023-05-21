21 МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 21 мая 2023. Абхазия-Информ. Исполнилось 159 лет со дня окончания русско-кавказской войны, в результате которой в XIX веке тысячи абхазов покинули свою Родину и нашли пристанище в Турции и разных странах Ближнего Востока. 21 мая в Абхазии и республиках Северного Кавказа отмечают день памяти жертв Кавказской войны.

В числе основных причин, приведших к массовому переселению абхазов за пределы своей Родины в фундаментальном труде известного абхазского историка Георгия Дзидзария «Махаджирство и проблемы истории Абхазии Х|Х столетия» названы:

колониальная политика царизма на Кавказе; агрессивные акции султанской Турции, стремившейся к захвату этого края;

провокационная роль западных, особенно английских, колонизаторов, стоявших за спиной Турции и добивавшихся ослабления позиций России на Ближнем Востоке;

предательство местной реакционной туркофильствующей феодальной знати.

Важное значение имел религиозный фактор. Мусульманская религия, исповедуемая частью населения края, внушала верующим, что турецкий султан является верховным покровителем всех мусульман. Социальные верхи использовали также родоплеменные отношения и вековые обычаи. Стремление царизма установить военно-колониальный режим на Кавказе способствовало возникновению освободительного движения народов края. Царские генералы и чиновники упорно придерживались насильственных методов «усмирения».

Это использовали английские и турецкие правящие круги, которые, преследуя свои корыстные цели, еще более обостряли обстановку в крае.

Еще в первой половине XIX в. имели место факты эмиграции части населения Кавказа, в том числе и абхазов, в Турцию.

Первое массовое переселение горцев Кавказа за границу произошло в 1859 – 1865 годах.

Волна махаджирства 1867 года стала последствием восстания в селе Лыхны 26 июля 1866 года. Более 20 тысяч человек покинули Абхазию, став махаджирами.

Самая крупная волна махаджирства в Х|Х веке произошла в 1877 году, когда пределы Абхазии покинули до 50 тысяч человек.

В воскресенье, 21 мая Госкомитет РА по делам молодежи и спорту и Госкомитет по репатриации организовал рад мероприятий, посвященных Дню памяти жертв Кавказской войны.

В 12:00 на платформе «Гума» состоялась выставка графических работ художника Батала Джапуа. Там же прошла открытая лекция Асланбека Мирзоева и Вячеслава Чирикба на тему «Кавказская война. Причины и последствия».

На площади перед Абхазским драмтеатром представили исторические фотографии, а также картины репатриантов.

В 15:00 прошел мастер-класс по стрельбе из лука для детей репатриантов.

В 20:00 – состоялась церемония возложения цветов к памятнику махаджирам на Набережной махаджиров.

В 20:15 – минута молчания.

В 21:00 – зажжен памятный костер и спущены венки на море.

Об этом сообщает Апсныпресс.