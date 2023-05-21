ДЕПУТАТЫ СГС ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ

Беслан Эшба сообщил, что по финансовым показателям первого квартала и, проанализировав тенденцию в апреле-мае, можно сделать вывод, что сложные периоды бюджетного года на данном этапе пройдены.

«Сложные периоды, имеется в виду межсезонье, когда у нас туристов мало, и когда не продают активно сельскохозяйственную продукцию, и дополнительных, сверхбюджетных поступлений особо не ожидаем. Несмотря на это, налоговым службам города Сухум удалось перевыполнить задание. Поэтому мы пришли к вам с предложением перераспределить средства, сэкономленные в прошлом году, и направить их в этом году на выполнение отдельных видов работ, услуг и т.д. Как известно. 2023 год юбилейный, мы празднуем 30-летие победы. Администрация города планирует восстановить литерные, серьезные объекты, такие, как фуникулёр, Красный мост, парк имени Тараса Шамба, из крупных – также улицу Владислава Ардзинба и улицу 30 сентября. Помимо этого вы видели в представленном нами реестре, какие виды работ уже выполнены в этом году и какие планируется выполнить до конца года. Надеемся на вашу поддержку, и общими усилиями сможем добиться выполнения поставленных задач», – сказал мэр.

Беслан Эшба отметил, что обязательств у администрации много по ремонтно-восстановительным работам, по оказанию материальной помощи, не говоря уже о текущих расходах на содержание предприятий, которые работают в рамках администрации города.

«Если у нас будут хорошие показатели по результатам девяти месяцев, мы сможем вернуться ещё раз к пересмотру возможностей для того, чтобы можно было сделать ещё много хорошего у нас в городе. Показатели по цифрам, вы сами видите, никогда не было таких масштабных работ. Мы, конечно, немного с опаской к этому относимся, что нам удастся все это сделать. Но общими усилиями, думаю, у нас все получится», – сказал Беслан Эшба.

Председателем комиссии по бюджету СГС Давидом Чхеидзе и ее членами ранее проведена работа, изучили вопрос по изменениям в бюджет города Сухум, и дали положительную оценку, на заседании комментариев от них не поступило.

О каких цифрах идет речь и куда и что планируется потратить, рассказал Алхас Лагвилава.

«27 миллионов предлагаем эту цифру отразить с учётом изменений в бюджете и остатков в городе Сухум. Также из Резервного фонда президента в первом квартале этого года нам были зачислены в бюджет города 18 миллионов рублей. Это была материальная помощь на устранение последствий стихийных бедствий, которые произошли в городе Сухум в 2021-2022 гг. Из резервного фонда Кабмина поступило 443 тысячи 800 рублей, которые адресно были направлены на приобретение автопокрышек, запчастей для нашего предприятия АТП. Мы предлагаем увеличить расходную часть бюджета раздел «строительство» на сумму 187 миллионов рублей. Также предлагается увеличить раздел «благоустройство» на сумму 10 миллионов – на организацию работ в Гулрыпшском районе, полигон мусорной свалки. И раздел «другие вопросы», это по ЖКХ на сумму 13 миллионов (МУП «Водоканал»)», – перечислил Алхас Лагвилава.

Мэр дополнил и более подробно рассказал о возникновении именно таких расходных цифр.

«У нас была чрезвычайная ситуация на насосной главной станции - угол Джонуа и Лакоба. Ввиду перепада электричества, дорогие насосы сгорели, по несколько раз мы их ремонтировали, чтобы избежать расходов больших на приобретение новых, но не более двух недель они держатся и выходят из строя. Деньги были предусмотрены «Водоканалу» на оплату электроэнергии, на мелкие ремонты и т.д. Мы практически вынуждены были сразу все деньги направить на приобретение насосов, так как заказ очень долго выполняется, более шести месяцев. Мы заплатили 21 миллион рублей», – сказал Беслан Эшба.

Председатель СГС Дмитрий Осия, обращаясь к депутатам, отметил, что предстоит принять беспрецедентный объем работ запланированных на 2023 год.

«В его составлении принимали участие практически все депутаты. Перечень состоит из исторически значимых объектов таких, как абхазский двор, парк имени Т. Шамба, всеми нами любимая Сухумская гора, улица 30-е сентября, часть улицы В. Aрдзинба и т. д. Всего 92 объекта на сумму более 300 миллионов рублей. Мы понимаем, что объектов в городе Сухум, требующих ремонта, намного больше, но, я уверен, что если мы продолжим вместе с Администрацией города Сухум, с налоговыми органами города Сухум в дальнейшем плодотворно совместно работать, жители почувствуют результат. Я ставлю данный вопрос на голосование и прошу поддержать данные изменения в бюджет на 2023 год», – сказал Осия.

Депутаты СГС единогласно проголосовали за внесение изменений в бюджет столицы.

Дефицит бюджета составил 183 млн 150 тысяч рублей, он покрывается за счет остатка средств бюджета на 1 января 2023 года.

Об этом сообщает сайт столицы.