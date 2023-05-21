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Абхазия Информ

ЗАВЕРШИЛСЯ ПРОЕКТ «МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Новости Воскресенье, 21 мая 2023 21:08
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ЗАВЕРШИЛСЯ ПРОЕКТ «МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Сухум. 21 мая 2023. Абхазия-Информ. «Мир равных возможностей» под таким названием в Абхазии был реализован проект, который признан победителем грантового конкурса на Международном молодежном форуме «Вместе создавая будущее», прошедшем в городе Очамчыра с 21 по 26 октября 2022 года. Проект был представлен командой «Аджанджух», куратором которой являлся преподаватель 1-й категории средней школы № 6, воспитатель 2-й категории Сухумского лицея-интерната Алиас Акаба. 

Проект длился четыре месяца с февраля по май. 

«Два месяца был подготовительный этап (расписка деталей, составление бюджета и так далее). С 10 апреля началась практическая часть», – сказал руководитель проекта Алиас Акаба. 

По его словам было обучено 30 ребят – учеников 8-10 классов Сухумского лицея-интерната, Гупской и Атара-Абхазской школ. 
Были затронуты такие темы как: командообразование, ораторское мастерство, коммуникация, проект и проектная деятельность, hard и soft skills. 

«Проект наглядно продемонстрировал, что дети с удовольствием включаются в процесс обучения и дают обратную связь. Очень важно было до них донести, что будущее в их руках, что они на многое могут повлиять в лучшую сторону. Дети отдаленных школ сильно зажаты и стесняются высказывать свое мнение, а оно у них есть», – сказал Алиас Акаба. 

Он также отметил важность продолжения проекта, но с внесением небольших корректировок. 

«Нужно больше встреч со спикерами, уменьшить продолжительность одного занятия и обязательно смешивать школы, чтобы в группах были ребята с разных школ. Важно грамотно подыскивать спикеров, не все наши прекрасные спикеры подходят, часто нужно упрощать, переводить на абхазский, ведь подача должна быть разная для аудитории», – подытожил Акаба.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Воскресенье, 21 мая 2023 21:21

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