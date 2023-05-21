В ГУДАУТЕ ПРОШЕЛ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС «БОЛЬШИЕ ЗАБЕГИ НАРТОВ»

Сухум. 21 мая 2023. Абхазия-Информ. В Гудауте состоялся легкоатлетический кросс «Большие забеги Нартов», приуроченный ко Дню памяти махаджиров. На турнире было представлено две дистанции: на 3000 метров среди женщин и 5000 метров среди мужчин. На старт вышли 51 спортсмен из Сухума, Гудауты, Ткуарчала и Гагры.

В беге на 3 000 метров первое место заняла Валерия Дмитриенко, второе – Шахзода Санакулова, третье – Ангелина Рущак. В беге на 5 000 метров первым стал Денис Блаб, второе место занял Юсуф Асланов, третье место занял Арсен Челикян.



Также, были награждены самые юные участники турнира – Лея Губаз и Эрнесто Ахуба.

Были награждены и ветераны турнира. Среди ветеранов первыми стали Екатерина Чередникова и Константин Паньшин.



Спортсмены были награждены кубками, грамотами и медалями от Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту и денежными призами от Государственного комитета Абхазии по репатриации.