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Абхазия Информ

В ГУДАУТЕ ПРОШЕЛ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС «БОЛЬШИЕ ЗАБЕГИ НАРТОВ»

Новости Воскресенье, 21 мая 2023 21:03
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В ГУДАУТЕ ПРОШЕЛ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС «БОЛЬШИЕ ЗАБЕГИ НАРТОВ»

Сухум. 21 мая 2023. Абхазия-Информ. В Гудауте состоялся легкоатлетический кросс «Большие забеги Нартов», приуроченный ко Дню памяти махаджиров. На турнире было представлено две дистанции: на 3000 метров среди женщин и 5000 метров среди мужчин. На старт вышли 51 спортсмен из Сухума, Гудауты, Ткуарчала и Гагры. 

В беге на 3 000 метров первое место заняла Валерия Дмитриенко, второе – Шахзода Санакулова, третье – Ангелина Рущак. В беге на 5 000 метров первым стал Денис Блаб, второе место занял Юсуф Асланов, третье место занял Арсен Челикян. 

Также, были награждены самые юные участники турнира – Лея Губаз и Эрнесто Ахуба. 
Были награждены и ветераны турнира. Среди ветеранов первыми стали Екатерина Чередникова и Константин Паньшин. 

Спортсмены были награждены кубками, грамотами и медалями от Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту и денежными призами от Государственного комитета Абхазии по репатриации. 

Прочитано 11 раз Последнее изменение Воскресенье, 21 мая 2023 21:05

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