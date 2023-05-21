МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ: РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР: «KAZANFORUM» ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ

Сухум. 21 мая 2023. Абхазия-Информ. Двухдневный Международный экономический форум: Россия – Исламский мир: «KazanForum», проходивший в столице Республики Татарстан, завершил свою работу. Мероприятия проходили на различных площадках, посвященные вопросам индустрии халяль, бизнес-возможностям, технологиям, инвестициям и другим темам.

«Форум позволил завести новые знакомства, обменяться опытом со своими коллегами, приобрести новые идеи для развития, заявить о себе. Мы смогли посетить крупнейшую выставку инвестиционных и инфраструктурных проектов и ярмарку халяль-индустрии на площадке МВЦ «Казань Экспо», – сообщила президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава, подводя итоги своего участия в «KazanForum».

По ее мнению, форум играет особую роль в укреплении диалога Абхазии со странами-участницами Организации исламского сотрудничества и позволит обсуждать вопросы сотрудничества, провести ряд презентаций экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны, а также расширить деловые контакты.

«Это, как нельзя кстати, послужит поэтапному признанию независимости Абхазии со стороны стран-участниц форума. Мы можем рассматривать их как единомышленников, для продолжения открытого диалога между странами. Абхазии интересны долгосрочные проекты и нам необходимо в этом направлении прикладывать больше усилий», – считает Тамила Мерцхулава.

В этом году в «KazanForum 2023» приняло участие порядка 15 тысяч делегатов из России и 84-х иностранных государств. Было проведено более 150 деловых сессий.

Самые многочисленные делегации прибыли из Азербайджана, Ирана, Малайзии, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Россия была представлена Оренбургской областью, Пермским краем, Башкортостаном, Мордовией, Самарской областью, Чечней и Москвой.

Участниками Форума в Казани стали 37 чрезвычайных и полномочных послов, ряд министров зарубежных стран и регионов России. На площадке работало 45 дипломатических миссий.

На полях форума президент ТПП Тамила Мерцхулава встретилась с коллегами из Южной Осетии, Республик Узбекистана и Кыргызстана, Омана, Исламской республики Иран, Беларуси, с представителями бизнес-сообщества Азербайджанской Республики и регионов России.