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Абхазия Информ

ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С РЕКТОРОМ СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПЕТРОМ ГЛЫБОЧКО

Новости Пятница, 19 мая 2023 22:05
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ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С РЕКТОРОМ СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПЕТРОМ ГЛЫБОЧКО

Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Бутба в рамках рабочей поездки в Москву встретился с ректором Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова, академиком РАН, профессором, доктором медицинских наук Петром Глыбочко. 

На встрече обсудили вопросы, связанные с подготовкой врачебных кадров, госпитализацией пациентов из Абхазии в медучреждения университета в рамках программы ОМС.

Также обговаривалась стажировка абхазских медиков в клиниках Сеченовского университета, проведение образовательных программ и прикрепление абхазских специалистов в качестве соискателей ученых степеней.

Пётр Глыбочко выразил готовность к сотрудничеству с Министерством здравоохранения Республики Абхазия

Предварительно решено провести ряд мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества, в частности научно-образовательных форумов, различных мастер классов по повышению квалификации и др.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 19 мая 2023 22:07

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