СУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ОСТАВИЛ ЖАЛОБУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ «АРУАА» ТИМУРА ГУЛИЯ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда в составе председательствующего судьи Лии Адлейба, судей Мадины Логуа и Темура Тарба рассмотрела в открытом судебном заседании частную жалобу председателя общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «Аруаа» Тимура Гулия на определение Верховного суда от 22 марта 2023 года.

Обжалуемым определением судьей Верховного суда Олеси Тарба было отказано в принятии административного искового заявления председателя «Аруаа» о признании незаконным Указ президента Аслана Бжания о награждении Александра Анкваб орденом «Ахьдз-Апша» I степени.

Судья свое решение мотивировала тем, что оспариваемый Указ президента Республики Абхазия не нарушает либо иным образом не затрагивает прав, свобод и законных интересов истца.

Кассационная коллегия, руководствуясь пунктом 1 статьи 308 Кодекса об административном судопроизводстве РА, приняла решение оставить без изменения определение Верховного суда РА от 22 марта 2023 года по административному делу о признании незаконным Указ президента Аслана Бжания о награждении премьер-министра Александра Анкваба орденом «Ахьдз-Апша» I степени, а жалобу председателя «Аруаа» Тимура Гулия – без удовлетворения.

Настоящее решение с момента его принятия вступило в законную силу, однако, в течение 6 месяцев оно может быть обжаловано в Президиум Верховного суда Республики Абхазия.