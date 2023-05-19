 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ОСТАВИЛ ЖАЛОБУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ «АРУАА» ТИМУРА ГУЛИЯ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

Новости Пятница, 19 мая 2023 22:02
Оцените материал
(0 голосов)
СУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ОСТАВИЛ ЖАЛОБУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ «АРУАА» ТИМУРА ГУЛИЯ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда в составе председательствующего судьи Лии Адлейба, судей Мадины Логуа и  Темура Тарба рассмотрела в открытом судебном заседании частную жалобу председателя общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «Аруаа» Тимура Гулия на определение Верховного суда от 22 марта 2023 года.

Обжалуемым определением судьей  Верховного суда Олеси Тарба было отказано в принятии административного искового заявления   председателя «Аруаа» о признании незаконным Указ президента Аслана Бжания о награждении Александра Анкваб орденом «Ахьдз-Апша» I степени.  

Судья свое решение мотивировала тем, что оспариваемый Указ президента Республики Абхазия не нарушает либо иным образом не затрагивает прав, свобод и законных интересов истца. 

Кассационная коллегия,  руководствуясь пунктом 1 статьи 308 Кодекса об административном судопроизводстве РА, приняла решение оставить без изменения определение Верховного суда РА от 22 марта 2023 года по административному делу о признании незаконным Указ президента Аслана Бжания о награждении премьер-министра Александра Анкваба орденом «Ахьдз-Апша» I степени, а жалобу председателя «Аруаа» Тимура Гулия  – без удовлетворения.

Настоящее решение с момента его принятия вступило в законную силу, однако, в течение 6 месяцев оно может быть обжаловано в Президиум Верховного суда Республики Абхазия.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 19 мая 2023 22:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ НА «КУБКЕ ЮРТОВА» В БЕЛАРУСИ ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С РЕКТОРОМ СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПЕТРОМ ГЛЫБОЧКО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.