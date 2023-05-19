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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ НА «КУБКЕ ЮРТОВА» В БЕЛАРУСИ

Новости Пятница, 19 мая 2023 21:52
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АБХАЗСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ НА «КУБКЕ ЮРТОВА» В БЕЛАРУСИ

Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. В городе Гродно Республики Беларусь прошел традиционный Международный турнир по дзюдо «Кубок Юртова», который имеет почти 40-летнюю историю. Участниками турнира стали более 300 спортсменов из Беларуси, России, Молдовы и Республики Абхазия.

В весовой категории до 50 кг, одержав три победы, уступив лишь в упорной финальной встрече белорускому спортсмену, второе место занял Нестор Аристава (тренер – Беслан Аристава).

В тяжелой весовой категории +81 кг третье место занял Александр Авидзба (тренер  Инал Гаделия).

В весовой категории до 66 кг, чуть не повезло нашему спортсмену Эдуарду Меликяну (тренер – Н. Юмакаев), который одержав три победы уступил в схватке за третье место и остался за чертой призеров.

Готовил команду Беслан Аристава.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 19 мая 2023 21:53

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