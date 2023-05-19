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Абхазия Информ

В ГУДАУТЕ ПРОЙДЕТ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС «БОЛЬШИЕ ЗАБЕГИ НАРТОВ»

Новости Пятница, 19 мая 2023 21:47
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В ГУДАУТЕ ПРОЙДЕТ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС «БОЛЬШИЕ ЗАБЕГИ НАРТОВ»

Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. Республиканский легкоатлетический кросс «Большие забеги Нартов», приуроченный ко Дню памяти Махаджиров, состоится 20 мая в городе Гудаута. Будет представлено две дистанции: на 3000 метров среди женщин и 5000 метров среди мужчин.

Присоединиться к забегу может любой желающий. Общий сбор участников в 10:00 у дома отдыха «Осетия». Начало старта в 12:00. 

Организатором турнира выступает Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация легкой атлетики Абхазии при финансовой поддержке Государственного комитета РА по репатриации.  

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 19 мая 2023 21:49

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