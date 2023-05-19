В ГУДАУТЕ ПРОЙДЕТ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС «БОЛЬШИЕ ЗАБЕГИ НАРТОВ»

Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. Республиканский легкоатлетический кросс «Большие забеги Нартов», приуроченный ко Дню памяти Махаджиров, состоится 20 мая в городе Гудаута. Будет представлено две дистанции: на 3000 метров среди женщин и 5000 метров среди мужчин.

Присоединиться к забегу может любой желающий. Общий сбор участников в 10:00 у дома отдыха «Осетия». Начало старта в 12:00.



Организатором турнира выступает Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация легкой атлетики Абхазии при финансовой поддержке Государственного комитета РА по репатриации.