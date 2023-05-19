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Абхазия Информ

8 ТЫСЯЧ СИГАРЕТ ИЗЪЯЛИ В ЦАНДРИПШЕ

Новости Пятница, 19 мая 2023 21:43
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8 ТЫСЯЧ СИГАРЕТ ИЗЪЯЛИ В ЦАНДРИПШЕ

Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА т/п «Псоу» в ходе реализации оперативной информации в поселке Цандрипш Гагрского района на привокзальной площади был остановлен гражданин Республики Абхазия.

В результате досмотра ручной клади у гражданина была обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 8 000 штук, ранее ввезенная на территорию Республики Абхазия с нарушениями таможенных правил.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 19 мая 2023 21:46

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