8 ТЫСЯЧ СИГАРЕТ ИЗЪЯЛИ В ЦАНДРИПШЕ
Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА т/п «Псоу» в ходе реализации оперативной информации в поселке Цандрипш Гагрского района на привокзальной площади был остановлен гражданин Республики Абхазия.
В результате досмотра ручной клади у гражданина была обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 8 000 штук, ранее ввезенная на территорию Республики Абхазия с нарушениями таможенных правил.
Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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