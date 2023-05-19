ОТРАБОТАЛИ НАВЫКИ ПО СПАСЕНИЮ ПОСТРАДАВШЕГО
Новости Пятница, 19 мая 2023 21:39
Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС РА проводят плановые занятия по отработке навыков по спуску-подъему пострадавшего по вертикальной плоскости.
Занятия, в частности, проводились в селе Верхняя Эшера, Сухумского района, в ущелье Уазабаа.
Отработка проходила на отвесной скале высотой около 40 метров.
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