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Абхазия Информ

ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ ВРИО НАЧАЛЬНИКА УГАИ МВД РА ЛОУ ИНАЛ-ИПА

Новости Пятница, 19 мая 2023 21:35
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ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ ВРИО НАЧАЛЬНИКА УГАИ МВД РА ЛОУ ИНАЛ-ИПА

Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. Временно исполняющий обязанности начальника УГАИ МВД Абхазии Лоу Инал-ипа обратился к гражданам республики.

«Уважаемые граждане, Управление Госавтоинспекции МВД РА информирует о том, что Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия принят закон о внесении ряда изменений в Административной кодекс РА.

Так, внесены поправки в Статью №119. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения на лицо накладывается штраф в размере 30 тысяч рублей. Также данное лицо лишается водительского удостоверения на срок 6 месяцев. За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения в течение года, лицо подлежит административному аресту на 15 суток, а лишение водительского удостоверения продлевается на срок до 1 года. Управление транспортным средствами лицами, лишенными права управления транспортными средствами, подлежат административному аресту сроком на 5 суток. А лишение права управления транспортными средствами продлевается на один год.

Сотрудники УГАИ МВД РА выполняют свои профессиональные обязанности в соответствии с новыми изменениями в закон.

Госавтоинспекция призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и не подвергать риску свою жизнь и жизни других участников дорожного движения».

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Пятница, 19 мая 2023 21:39

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