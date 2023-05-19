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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Пятница, 19 мая 2023 21:28
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ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотического средства в особо крупном размере вменяется жителю г. Сухум Калайджан Альберту Эдуардовичу 1982 г.р..

При личном досмотре у гражданина Калайджан изъят заизолированный сверток, в котором находился целлофановый пакет со светлым веществом внутри. Как впоследствии установлено при исследовании в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел, изъятое вещество является наркотическим средством метадон.

Альберт Калайджан задержан сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району в с. Джирхуа в результате проведения оперативных мероприятий.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении задержанного по ч. 3 ст. 223 УК РА проводит следственное подразделение Гудаутского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 19 раз Последнее изменение Пятница, 19 мая 2023 21:34

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