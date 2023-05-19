ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотического средства в особо крупном размере вменяется жителю г. Сухум Калайджан Альберту Эдуардовичу 1982 г.р..
При личном досмотре у гражданина Калайджан изъят заизолированный сверток, в котором находился целлофановый пакет со светлым веществом внутри. Как впоследствии установлено при исследовании в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел, изъятое вещество является наркотическим средством метадон.
Альберт Калайджан задержан сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району в с. Джирхуа в результате проведения оперативных мероприятий.
Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении задержанного по ч. 3 ст. 223 УК РА проводит следственное подразделение Гудаутского РОВД.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
Последнее от Super User
- ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С РЕКТОРОМ СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПЕТРОМ ГЛЫБОЧКО
- СУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ОСТАВИЛ ЖАЛОБУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ «АРУАА» ТИМУРА ГУЛИЯ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
- АБХАЗСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ НА «КУБКЕ ЮРТОВА» В БЕЛАРУСИ
- В ГУДАУТЕ ПРОЙДЕТ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС «БОЛЬШИЕ ЗАБЕГИ НАРТОВ»
- 8 ТЫСЯЧ СИГАРЕТ ИЗЪЯЛИ В ЦАНДРИПШЕ