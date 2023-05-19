ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотического средства в особо крупном размере вменяется жителю г. Сухум Калайджан Альберту Эдуардовичу 1982 г.р..

При личном досмотре у гражданина Калайджан изъят заизолированный сверток, в котором находился целлофановый пакет со светлым веществом внутри. Как впоследствии установлено при исследовании в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел, изъятое вещество является наркотическим средством метадон.