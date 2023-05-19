МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Республики Абхазия продолжает рейдовые профилактические мероприятия – «Безопасный город» и «Безопасный район». В ходе построения личного состава ВРИО начальника УГАИ МВД Лоу Инал-ипа поставил перед сотрудниками ряд задач, обозначив основные цели рейда.

Первым местом дислокации стал город Новый Афон. К Афону в преддверие курортного сезона сотрудникам поручено проявлять особое внимание. Традиционно город привлекает большой турпоток, обеспечить безопасность которого – приоритетная задача милиции.

Сотрудники проверяют водителей тщательно, особо реагируя на управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Статистика ДТП, основное количество которых совершается водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, тревожит министерство внутренних дел. Сотрудники милиции давно работают без выходных, постоянно призывая граждан к бдительности и безопасному вождению, а также соблюдению правил ПДД.

В ходе рейда 18 мая доложено о ДТП в Гудаутском районе. Руководитель УГАИ по поручению заместителя министра Беслана Чкадуа, под контролем которого проходит рейд, срочно выехал на место дорожно-транспортного происшествия. Обошлось без жертв, несмотря на то, что удар был сильный и оба автомобиля значительно деформировались.

Сотрудники несли службу до поздней ночи. Несмотря на ужесточенные меры взыскания за нарушения ПДД, уже вступившие в силу, правоохранители продолжают выявлять случаи управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

Рейдовые мероприятия сотрудники милиции продолжат далее по всей Республике. МВД напоминает, что основной целью рейдовых профилактических мероприятий является снижение количества правонарушений и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.