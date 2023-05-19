 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Новости Пятница, 19 мая 2023 21:02
Оцените материал
(0 голосов)
МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Республики Абхазия продолжает рейдовые профилактические мероприятия – «Безопасный город» и «Безопасный район». В ходе построения личного состава ВРИО начальника УГАИ МВД Лоу Инал-ипа поставил перед сотрудниками ряд задач, обозначив основные цели рейда.

Первым местом дислокации стал город Новый Афон. К Афону в преддверие курортного сезона сотрудникам поручено проявлять особое внимание. Традиционно город привлекает большой турпоток, обеспечить безопасность которого – приоритетная задача милиции.

Сотрудники проверяют водителей тщательно, особо реагируя на управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Статистика ДТП, основное количество которых совершается водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, тревожит министерство внутренних дел. Сотрудники милиции давно работают без выходных, постоянно призывая граждан к бдительности и безопасному вождению, а также соблюдению правил ПДД.

 

В ходе рейда 18 мая доложено о ДТП в Гудаутском районе. Руководитель УГАИ по поручению заместителя министра Беслана Чкадуа, под контролем которого проходит рейд, срочно выехал на место дорожно-транспортного происшествия. Обошлось без жертв, несмотря на то, что удар был сильный и оба автомобиля значительно деформировались.

Сотрудники несли службу до поздней ночи. Несмотря на ужесточенные меры взыскания за нарушения ПДД, уже вступившие в силу, правоохранители продолжают выявлять случаи управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

Рейдовые мероприятия сотрудники милиции продолжат далее по всей Республике. МВД напоминает, что основной целью рейдовых профилактических мероприятий является снижение количества правонарушений и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 19 мая 2023 21:28

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ, ГЕПАТИТЫ В, С И СИФИЛИС ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.