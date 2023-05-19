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Абхазия Информ

БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ, ГЕПАТИТЫ В, С И СИФИЛИС

Новости Пятница, 19 мая 2023 20:59
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Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. 22 мая Республиканский кожно-венерологический диспансер и СПИД центр проводит акцию, посвящённую Всемирному дню памяти жертв ВИЧ /СПИДа.

В этот день каждый желающий может пройти обследование на ВИЧ, гепатиты В, С и сифилис – анонимно и бесплатно.

Обследование будет проходить в мобильной лаборатории с 10.00 до 14.00 по адресу Эшба 164 (территория Республиканской больницы).

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 19 мая 2023 21:02

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