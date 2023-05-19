ГРАЖДАНКА БАЦУЕВА ВЫДАНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Бацуевой Е.А. для привлечения к уголовной ответственности.

Бацуева Е.А. была установлена на территории Республики Абхазия сотрудниками УУР МВД Абхазии при координационной деятельности Совместного информационно-координационного цента органов внутренних дел.

В ходе экстрадиционной проверки установлено, что в производстве военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Брянскому гарнизону находится уголовное дело по обвинению Бацуевой Е.А. в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), частью 3 статьи 160 (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), частью 4 статьи 160, частью 4 статьи 160 (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении Бацуевой Е.А. объявлен розыск и избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.

Препятствий к выдаче Бацуевой Е.А., предусмотренных международными договорами и законодательством Республики Абхазия, не установлено.

Решение Генеральной прокуратуры Республики Абхазия о выдаче Бацуевой Е.А. вступило в законную силу.

Сегодня, 19 мая 2023 года, в сопровождении конвоя Министерства внутренних дел Республики Абхазия Бацуева Е.А. передана представителям компетентных органов Российской Федерации.