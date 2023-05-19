С 25 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ЦСН АБХАЗИИ

Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Центр специального назначения Служб государственной безопасности Республики Абхазия. Глава государства поздравил сотрудников ЦСН с 25 годовщиной образования Центра. В своем выступлении президент сказал:

«Товарищи офицеры!

Поздравляю вас с 25 годовщиной образования Центра специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия!

Центр специального назначения был создан в 1998 году для защиты населения Республики Абхазия от диверсионно-террористических и бандитских формирований. За все годы своего существования Центром был выполнен ряд серьезных специальных операций, результаты которых существенным образом укрепили безопасность Республики Абхазия.

Мы помним имена всех погибших при исполнении служебного долга офицеров и рядовых сотрудников и чтим их память.

Убежден, что офицеры и рядовые сотрудники Центра специального назначения и впредь будут соответствовать высочайшим профессиональным и моральным качествам. В настоящее время, как и все 25 лет, ваша служба нужна прежде всего народу Республики Абхазия, защиту и безопасность которого вы обеспечиваете.

Мною, гарантом исполнения Конституции и верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Абхазия, прилагаются все необходимые усилия по поддержке и содействию Центру специального назначения. Наша общая цель – безопасность граждан и незыблемость основ конституционного строя Республики Абхазия.

Желаю всем сотрудникам, офицерам и ветеранам Центра специального назначения крепкого здоровья, благополучия и успехов в деле служения Отечеству!»

После окончания торжественной церемонии сотрудники ЦСН СГБ РА продемонстрировали президенту показное комплексное мероприятие со стрельбами и применением авиационной техники, включая БПЛА.

В торжествах также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер Народного Собрания – Парламента Лаша Ашуба, генеральный прокурор Адгур Агрба, министр внутренних дел Вальтер Бутба, министр обороны Владимир Ануа, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, председатель Службы государственной безопасности Роберт Киут, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция, начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар.

Об этом сообщает сайт главы государства.