В СУХУМЕ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ

Сухум. 19 мая 2023. Абхазия-Информ. 18 и 19 мая в Сухуме состоялся двухдневный тренинг по современным методам виноградарства при поддержке Проектного офиса ФАО и Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии в рамках проекта «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии». Мероприятие провел международный эксперт и профессор Университета Бордо, Стефан Баде.

Тренинг собрал 40 участников, заинтересованных в повышении своей квалификации и расширении знаний в области виноградарства. Программа мероприятия была разделена на теоретические сессии, которые проходили в конференц-зале «Эверест» в Сухуме, и практические занятия на виноградниках.

В течение двух дней участники тренинга изучали основы создания и управления виноградниками, рассматривали системы управления, изучали особенности почвы, насаждений и ухода за кустами винограда. Также были представлены два различных способа производства вина и сегментация рынка между промышленными и терруарными винами.

Мероприятие позволило участникам получить практические навыки и актуальные знания в области виноградарства, а также установить контакты с международным экспертом, опыт которого может быть полезен для развития этой сферы в Абхазии. В перспективе подобные тренинги и активное сотрудничество со специалистами могут стать основой для успешного развития виноградной отрасли Абхазии, а также повышения качества местных вин.

«Главной целью этого проекта является поддержка и стимулирование долгосрочного сотрудничества и обучения местных виноделов и виноградарей, с упором на сохранение и продвижение эндемических сортов винограда. Проектный офис ФАО стремится к продолжению ряда этих образовательных мероприятий в будущем», – сказал менеджер проекта Омар Дахдули.

Участники тренинга высоко оценили полученные знания и возможность изучить передовые практики от международного специалиста, такого как профессор Стефан Баде. Обучение под его руководством мотивирует местных виноделов и виноградарей продолжать совершенствоваться в своём мастерстве, одновременно разрабатывая и совершенствуя уникальные технологии, характерные для Абхазии.

Ожидается, что в ближайшем будущем состоится еще несколько подобных тренингов и мастер-классов для продолжения обучения виноделов и виноградарей, а также для привлечения новых заинтересованных лиц и развития сферы виноделия в Абхазии. Это способствует созданию благоприятных условий для местных предпринимателей и сельскохозяйственных производителей, внедрению современных методов и технического обновления.

В целом проведение данного мероприятия и предоставление возможности обмена опытом и знаниями между международными экспертами, местными специалистами и участниками отрасли является ключевым элементом в развитии сферы виноградарства и виноделия.