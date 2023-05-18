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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ВЛАДИМИРОМ ЛИТВИНЧУКОМ

Новости Четверг, 18 мая 2023 21:41
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ВЛАДИМИРОМ ЛИТВИНЧУКОМ

Сухум. 18 мая 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб и почетный консул Республики Абхазия в Приволжском федеральном округе России Владимир Литвинчук обсудили вопросы сотрудничества в различных областях между Абхазией и Нижегородской областью.

Как отметил почетный консул, успешно развивается взаимодействие сторон в образовательной сфере: сегодня в Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете обучаются 20 студентов из Абхазии – будущие специалисты в области программирования, технологи пищевой промышленности, инженеры-электрики, инженеры-механики, дизайнеры одежды.

17 граждан республики получают высшее специальное образование в Академии МВД России в Нижнем Новгороде, налаживается программа обмена учащимися средних школ.

Владимир Литвинчук подробно рассказал о ходе реализации проекта по реконструкции в селе Псху памятника воинам-освободителям Кавказа от немецко-фашистских войск, который должен быть завершен в этом году. 

Александр Анкваб поблагодарил Владимира Литвинчука за активное участие в развитии двусторонних отношений и заверил в поддержке правительства Абхазии его усилий.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 18 мая 2023 21:47

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