АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ВЛАДИМИРОМ ЛИТВИНЧУКОМ

Как отметил почетный консул, успешно развивается взаимодействие сторон в образовательной сфере: сегодня в Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете обучаются 20 студентов из Абхазии – будущие специалисты в области программирования, технологи пищевой промышленности, инженеры-электрики, инженеры-механики, дизайнеры одежды.



17 граждан республики получают высшее специальное образование в Академии МВД России в Нижнем Новгороде, налаживается программа обмена учащимися средних школ.



Владимир Литвинчук подробно рассказал о ходе реализации проекта по реконструкции в селе Псху памятника воинам-освободителям Кавказа от немецко-фашистских войск, который должен быть завершен в этом году.



Александр Анкваб поблагодарил Владимира Литвинчука за активное участие в развитии двусторонних отношений и заверил в поддержке правительства Абхазии его усилий.

Об этом сообщает сайт КМ.