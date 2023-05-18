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Абхазия Информ

В ТРЕХ СУХУМСКИХ ШКОЛАХ ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Новости Четверг, 18 мая 2023 21:34
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В ТРЕХ СУХУМСКИХ ШКОЛАХ ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 18 мая 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба побывал в столичных школах, где проводятся ремонтные работы. 

Во дворе столичной средней школы №5, которая находится в Новом районе столицы, укладывают брусчатку, чтобы подготовить его к проведению торжественной линейки в конце мая. Много лет территория перед школой была не благоустроена.

По поручению  Беслана Эшба муниципальное управление «Горстройпроект» основательно преобразит двор и главный фасад школы – на лестнице уже уложили плиты, а отсыревшую нижнюю часть стен заново отштукатурят и покрасят.

Глава Администрации побывал и в 14-й средней школе, где проводится ремонт спортзала. Здесь планируется также достроить раздевалки и кабинет для учителей физкультуры.

В средней школе № 3 проводится ремонт столовой. К июню планируют завершить работы, так что с начала следующего учебного года у учащихся будет возможность полноценно питаться на переменах у себя в школе, а не выбегать на перекус всухомятку в ближайшие магазины.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 18 мая 2023 21:41

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