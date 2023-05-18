В ТРЕХ СУХУМСКИХ ШКОЛАХ ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Сухум. 18 мая 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба побывал в столичных школах, где проводятся ремонтные работы.
Во дворе столичной средней школы №5, которая находится в Новом районе столицы, укладывают брусчатку, чтобы подготовить его к проведению торжественной линейки в конце мая. Много лет территория перед школой была не благоустроена.
По поручению Беслана Эшба муниципальное управление «Горстройпроект» основательно преобразит двор и главный фасад школы – на лестнице уже уложили плиты, а отсыревшую нижнюю часть стен заново отштукатурят и покрасят.
Глава Администрации побывал и в 14-й средней школе, где проводится ремонт спортзала. Здесь планируется также достроить раздевалки и кабинет для учителей физкультуры.
В средней школе № 3 проводится ремонт столовой. К июню планируют завершить работы, так что с начала следующего учебного года у учащихся будет возможность полноценно питаться на переменах у себя в школе, а не выбегать на перекус всухомятку в ближайшие магазины.
Об этом сообщает сайт столицы.
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