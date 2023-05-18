БЕСЛАН ЭШБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сухум. 18 мая 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба совершил объезд объектов, где завершены или проводятся ремонтно-восстановительные работы в преддверии 30-летия освобождения Сухума и победы в Отечественной войне, юбилейные даты которых будут отмечаться 27 и 30 сентября.
Столица независимого абхазского государства должна встретить жителей и гостей во всей красе. Из-за того, что в республике в зимнее время не функционировал ни один из заводов по производству асфальта, ранее укладывать асфальт в городе не было возможностей. Сейчас работы начались в Новом районе на улице Киараз.
По словам мэра, благодаря тому, что Гудаутский завод заработал, со следующей недели начнутся ямочные ремонты дорог и по центральной части города. При этом он обратил внимание на то, что по Сухуму проходят дороги республиканского значения, находящиеся в ведомстве «Абхазавтодора», но горожане не различают их и все недочеты на таких дорогах вменяют столичным властям.
Какие еще объекты сейчас на стадии ремонта, а какие уже близятся к завершению. Мэр поручил подрядчикам ускорить темпы работ.
Об этом сообщает сайт столицы.
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