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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Новости Четверг, 18 мая 2023 21:27
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БЕСЛАН ЭШБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 18 мая 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба совершил объезд объектов, где завершены или проводятся ремонтно-восстановительные работы в преддверии 30-летия освобождения Сухума и победы в Отечественной войне, юбилейные даты которых будут отмечаться 27 и 30 сентября.

Столица независимого абхазского государства должна встретить жителей и гостей во всей красе. Из-за того, что в республике в зимнее время не функционировал ни один из заводов по производству асфальта, ранее укладывать асфальт в городе не было возможностей. Сейчас работы начались в Новом районе на улице Киараз.

По словам мэра, благодаря тому, что Гудаутский завод заработал, со следующей недели начнутся ямочные ремонты дорог и по центральной части города. При этом он обратил внимание на то, что по Сухуму проходят дороги республиканского значения, находящиеся в ведомстве «Абхазавтодора», но горожане не различают их и все недочеты на таких дорогах вменяют столичным властям.

Какие еще объекты сейчас на стадии ремонта, а какие уже близятся к завершению. Мэр поручил подрядчикам ускорить темпы работ.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 18 мая 2023 21:33

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