ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

17 мая в рамках Форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» в конгресс-зале ТПП РТ состоялось торжественное открытие международного форума торгово-промышленных палат под председательством президента ТПП РФ Сергея Катырина. В этом году Форум палат собрал более 250 участников из регионов России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«С точки зрения институтов государственного управления, нам есть чему поучиться, и мы активно взаимодействуем в этом направлении на разных уровнях. Более того, это позволяет нам наладить дружеские и экономические отношения с участниками форума. Мы заинтересованы в сохранении и развитии деловых связей между организациями. Наша задача – открыть новые направления для сотрудничества и договориться о совместных проектах», – считает Тамила Мерцхулава.

В тот же день, 17 мая, в Доме Правительства состоялась встреча Рустама Минниханова с руководителями зарубежных палат, в которой в качестве почетного гостя участвовала глава ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава.

Общаясь с руководителями ТПП, Рустам Минниханов отметил: «KazanForum» является эффективной площадкой для презентации инвестиционных возможностей, обмена опытом с зарубежными партнерами и налаживания экономических связей. Он также дает хорошие возможности для выстраивания новых контактов между представителями бизнес-сообщества».

Международный форум торгово-промышленных палат проходит в Казани третий год и интегрирован в Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Абхазская делегация участвует в форуме второй раз.