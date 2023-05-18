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Абхазия Информ

ДОМ МОСКВЫ ПЕРЕДАЛ МУЗЕЮ ИМ. В. АРДЗИНБА МНОГОТОМНОЕ ИЗДАНИЕ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Четверг, 18 мая 2023 21:15
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ДОМ МОСКВЫ ПЕРЕДАЛ МУЗЕЮ ИМ. В. АРДЗИНБА МНОГОТОМНОЕ ИЗДАНИЕ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 18 мая 2023. Абхазия-Информ. Дом Москвы в Сухуме передал Государственному музею Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба фундаментальное многотомное издание «Великая Отечественная война 1941-1945 годов». Передача книг прошла в четверг во время открытия Международной акции «Ночь в музее».

«В Абхазии наверное нет таких семей кого бы не коснулась Великая Отечественная война, и поэтому, наша задача – сохранять историческую память, чтить тех, кто отдал свои жизни за Победу и молиться, чтобы такого больше не повторилось. Мы передаём вашему музею двенадцати томное издание о Великой Отечественной войне. Внутри каждого тома также есть цифровая версия», – сказал директор филиала ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме» Александр Бигвава.

Фундаментальный многотомный труд «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» включает в себя такие темы как: основные события войны, битвы и сражения, изменившие ход войны, освобождение территории СССР, завершающие операции Великой Отечественной войны в Европе, внешняя политика и дипломатия Советского Союза в годы войны, союзники СССР по антигитлеровской коалиции, стратегическое руководство страной и Вооруженными Силами СССР в годы войны, итоги и уроки войны и многое другое.

В свою очередь директор Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба Мзия Бейя поблагодарила Дом Москвы в Сухуме за оказанное внимание и постоянное сотрудничество.

«Это очень большое историческое достояние для нашего музея. Мы выставим эти книги в зале Великой Отечественной войны. Огромное вам спасибо», – сказала она.

Серия данных книг выпущена издательством «Белый город».

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Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 18 мая 2023 21:23

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