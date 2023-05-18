 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «НЕЗАБВЕННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ» ПРОШЛО В СУХУМЕ

Новости Четверг, 18 мая 2023 21:04
Оцените материал
(0 голосов)
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «НЕЗАБВЕННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ» ПРОШЛО В СУХУМЕ

Сухум. 18 мая 2023. Абхазия-Информ. В Абхазской государственной филармонии имени Р. Гумба прошло театрализованное представление «Хашҭра зқәым ҳҭоурых адаҟьақәа» («Незабвенные страницы истории») в исполнении абхазских школьников, приуроченное к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. В мероприятии приняли участие представители районов Абхазии и ветераны.

В постановке представления участвовали абхазские историки, благодаря которым удалось с точностью воссоздать всю летопись войны. Примечательно, что представители каждого района Абхазии представил летопись о событиях, произошедших в их регионе.

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОФИЯ ХАШБА В ФИНАЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.