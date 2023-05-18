ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «НЕЗАБВЕННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ» ПРОШЛО В СУХУМЕ

Сухум. 18 мая 2023. Абхазия-Информ. В Абхазской государственной филармонии имени Р. Гумба прошло театрализованное представление «Хашҭра зқәым ҳҭоурых адаҟьақәа» («Незабвенные страницы истории») в исполнении абхазских школьников, приуроченное к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. В мероприятии приняли участие представители районов Абхазии и ветераны.

В постановке представления участвовали абхазские историки, благодаря которым удалось с точностью воссоздать всю летопись войны. Примечательно, что представители каждого района Абхазии представил летопись о событиях, произошедших в их регионе.