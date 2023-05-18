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Абхазия Информ

СОФИЯ ХАШБА В ФИНАЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА»

Новости Четверг, 18 мая 2023 21:03
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СОФИЯ ХАШБА В ФИНАЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА»

Сухум. 18 мая 2023. Абхазия-Информ. Ученица 6б класса очамчырской СШ №2 им. Ф. Х. Эшба София Хашба вышла в финал международного конкурса юных чтецов «Живая классика». 15 марта она прошла отборочный этап конкурса который проводился в Сухуме.

Сейчас София, в составе абхазской делегации, находится детском центре «Артек» в Крыму, где проходит финальная часть конкурса.

София уже победила в двух промежуточных этапах и вышла финал, который состоится уже завтра.

Участники читают наизусть любимые отрывки из прозаических произведений, преодолевая этап за этапом – школьный, районный, региональный, финал в «Артеке», а затем суперфинал на Красной площади в Москве.

Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки и Министерства культуры России.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 18 мая 2023 21:04

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