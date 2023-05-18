 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МИНТУРИЗМА НАЧАЛСЯ АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Новости Четверг, 18 мая 2023 20:53
Оцените материал
(0 голосов)
В МИНТУРИЗМА НАЧАЛСЯ АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Сухум. 18 мая 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с Постановлением КМ Абхазии «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов по туризму, осуществляющих деятельность на территории Республики Абхазия», с 18 мая 2023 года в Министерстве туризма проходит аттестация для соискателей, претендующих на квалификацию экскурсовода (гида), гида-переводчика и инструктора по туризму.

С 18 мая по 2 июня 2023 года будет проходить повторная аттестация для соискателей без повышения и с повышением квалификационной категории. Сроки проведения первичной аттестации будут опубликованы позднее.

Аттестация проходит в два этапа – тестирование и устное собеседование на знание экскурсионных маршрутов.

Тесты составляют профессионалы: историки, этнологи, географы, общественные деятели.

Аттестация может меняться из года в год. Комиссия пересматривает вопросы или дополняет их. По итогам аттестации соискатель получает свидетельство об аттестации и нагрудный знак (бейдж), который на определенный срок дает ему право работать.

В состав экспертной комиссии входят: представители органов государственной власти в сфере туризма; общественных организаций; представителей средств массовой информации; преподавателей учебных заведений и других специалистов, имеющих соответствующий опыт работы в данной сфере и высшее образование, необходимые для проведения аттестации.

Председателем комиссии является замминистра туризма Дмитрий Зантария.

Во время аттестации экскурсоводов ( гидов), гидов-переводчиков и инструкторов по туризму также делят на категории в зависимости от их стажа работы и образования. Человек, имеющий стаж работы более пяти лет получает первую категорию. Вторая категория исходит из стажа работы от трех лет. Экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики и инструктора по туризму, имеющие стаж работы до трех лет, остаются без категории.

Еще одно требование к тем, кто хочет работать в экскурсионной сфере – повышение квалификации.

Чувствуется легкое волнение среди будущих профессиональных экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов по туризму. Общее количество соискателей планирующих пройти аттестацию в этом году составляет около 400 человек.

В целом атмосфера в министерстве царит спокойная.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 18 мая 2023 20:57

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПРЕДДВЕРИИ КУРОРТНОГО СЕЗОНА СОФИЯ ХАШБА В ФИНАЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.