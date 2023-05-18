В МИНТУРИЗМА НАЧАЛСЯ АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Сухум. 18 мая 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с Постановлением КМ Абхазии «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов по туризму, осуществляющих деятельность на территории Республики Абхазия», с 18 мая 2023 года в Министерстве туризма проходит аттестация для соискателей, претендующих на квалификацию экскурсовода (гида), гида-переводчика и инструктора по туризму.

С 18 мая по 2 июня 2023 года будет проходить повторная аттестация для соискателей без повышения и с повышением квалификационной категории. Сроки проведения первичной аттестации будут опубликованы позднее.

Аттестация проходит в два этапа – тестирование и устное собеседование на знание экскурсионных маршрутов.

Тесты составляют профессионалы: историки, этнологи, географы, общественные деятели.

Аттестация может меняться из года в год. Комиссия пересматривает вопросы или дополняет их. По итогам аттестации соискатель получает свидетельство об аттестации и нагрудный знак (бейдж), который на определенный срок дает ему право работать.

В состав экспертной комиссии входят: представители органов государственной власти в сфере туризма; общественных организаций; представителей средств массовой информации; преподавателей учебных заведений и других специалистов, имеющих соответствующий опыт работы в данной сфере и высшее образование, необходимые для проведения аттестации.

Председателем комиссии является замминистра туризма Дмитрий Зантария.

Во время аттестации экскурсоводов ( гидов), гидов-переводчиков и инструкторов по туризму также делят на категории в зависимости от их стажа работы и образования. Человек, имеющий стаж работы более пяти лет получает первую категорию. Вторая категория исходит из стажа работы от трех лет. Экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики и инструктора по туризму, имеющие стаж работы до трех лет, остаются без категории.

Еще одно требование к тем, кто хочет работать в экскурсионной сфере – повышение квалификации.

Чувствуется легкое волнение среди будущих профессиональных экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов по туризму. Общее количество соискателей планирующих пройти аттестацию в этом году составляет около 400 человек.

В целом атмосфера в министерстве царит спокойная.