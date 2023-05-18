Сухум. 18 мая 2023. Абхазия-Информ. В преддверии курортного сезона министр туризма Абхазии Теймураз Хишба встретился с главой Администрации Сухума Бесланом Эшба. Во встрече участвовали заместитель министра Дмитрий Зантария и заместитель главы Администрации Леон Кварчия.

Мэр города поприветствовал министра и рассказал о проделанных и текущих работах в городе в преддверии курортного сезона.

«В преддверии летне-курортного сезона, мы понимаем, что все города, особенно туристической направленности должны проводить подготовительные работы, так чтобы, туристы, посещающие нашу страну, получали максимальное удовольствие от нахождения здесь и имели возможность и желание приезжать еще», – сказал Эшба.

Он отметил, что администрацией столицы проводится ряд крупных восстановительных работ на Фуникулёре, на береговой части и на набережной.

Теймураз Хишба отметил, что Министерство туризма заинтересовано в том, чтобы принять гостей республики на самом высоком уровне.

«Мы предполагаем, что в этом году будет большая нагрузка на столицу. Прежде всего, мы должны обеспечить комфорт и безопасность гостей. Что касается комфорта – это, прежде всего, свет и вода, а также возможность передвигаться спокойно по столице», – сказал он.

Министр отметил, что важным фактором является безопасность. Он поинтересовался у мэра, ведутся ли какие-либо работы на спасательных станциях городских пляжей.

«Я знаю, что есть пляжи, на которых работают бизнесмены и они сами их обустраивают, но, насколько мне известно, центральные пляжи Сухума, на наш взгляд, особо могут быть опасны во время штормов или очень жаркой погоды, поскольку наши гости не всегда знают как себя вести на воде», – сказал Хишба.

Беслан Эшба отметил, что вопрос безопасности в местах купания поднят абсолютно справедливо.

«Мы предпринимаем действия, предписанные МЧС, устанавливаем буи и ограничения. Кадровых спасателей у администрации нет, поэтому будем пользоваться услугами МЧС. За три года на сухумском пляже никто не утонул. В этом году мы усилим работу по безопасности на пляжах. Кроме того, каждый год на набережной предусматривается пешее патрулирование», – сказал Эшба.

Теймураз Хишба и Беслан Эшба осмотрели работы, которые проводятся у Драмтеатра, в частности, очистка фонтана с грифонами.

Также ознакомились с работой инфокиоска, который был установлен муниципальным унитарным предприятием Администрации г. Сухум «Арго-Инвест».

В столице их три – в парке им. Е. Эшба, в парке им.Б. Шинкуба и на площади им. Сергея Багапш.

С помощью инфокиоска туристы могут самостоятельно проложить маршрут по Сухуму, чтобы ознакомиться с достопримечательностями столицы или выбрать места для отдыха. Кроме перечня и описания достопримечательностей, электронный гид будет содержать данные об истории города, его культуре, адреса и фотографии интерьеров наиболее популярных кафе и ресторанов, туристических баз и еще много другой полезной информации, сообщает «Арго-Инвест».

Теймураз Хишба отметил, что это очень хорошая задумка и нужно, чтоб такие инфокиоски были и в других городах.

Далее Теймураз Хишба и Беслан Эшба проинспектировали ход работ в гостинице «Ривьера».