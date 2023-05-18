ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XXXVIII КОНФЕРЕНЦИИ ЮРПА

Сухум. 18 мая 2023. Абхазия-Информ. Республике Адыгея началась работа XXXVIII Конференции Южно-Российской парламентской Ассоциации (ЮРПА). Ее мероприятия проходят под председательством Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея, который возглавляет Владимир Нарожный.

Парламентарии Абхазии не встречались со своими коллегами лично боле двух лет – предыдущие три конференции проходили в режиме видеоконференцсвязи, поэтому данный очный формат предусматривает широкий круг мероприятий.

Глава делегации Парламента – заместитель спикера Ашот Миносян вместе с руководителями парламентских делегаций, прибывшими на XXXVIII Конференцию аарламентской Ассоциации, посетил администрацию главы Республики Адыгея.

Они приняли участие в церемониях возложения цветов к памятнику Шахан-Гирею Хакурате – первому секретарю Адыгейского обкома, стоявшему у истоков становления Адыгейской автономной области, и к Центральному мемориалу города Майкопа.

Организаторы Конференции предложили ее участникам плотную рабочую повестку.

В первой половине дня состоялись заседания профильных комитетов и комиссии Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

В работе комитета ЮРПА по социальной политике, труду и здравоохранению участвовала делегированная Парламентом Абхазии в его состав Рашида Айба.

Алмас Акаба, являющийся членом комитета ЮРПА по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, участвовал в рассмотрении законодательных инициатив, предложенных его российскими коллегами, входящими в состав данного комитета.

Делегированный Парламентом в комитет ЮРПА по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Венори Бебия, также принял участие в заседании этого комитета.

Из депутатов Парламента Левон Галустян имеет самый большой опыт в работе по линии ЮРПА. В данное время он входит в состав комитета ЮРПА по образованию, науке, культуре и информационной политике, в обсуждении вопросов которого он и принял участие.

Впервые в рамках Конференции состоялось заседание специальной комиссии ЮРПА по вопросам социальной адаптации военнослужащих, делам ветеранов и патриотическому воспитанию, которая была сформирована по итогам предыдущей XXXVII Конференции Южно-Российской парламентской Ассоциации. Парламентом Абхазии в комиссию делегирован Беслан Эмурхба.



Прибывшие в Адыгею в составе парламентской делегации депутаты Тимур Бейя, Батал Джопуа и Астамур Герхелия участвовали в заседаниях комитетов ЮРПА по аграрным вопросам и природопользованию; по экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям; по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи.

На заседания комитетов обсуждались вопросы экономики, социальной политики, местного самоуправления, развития спорта и туризма. Также предметом обсуждения парламентариев стали законодательные предложения по улучшению системы здравоохранения и образования, совершенствованию административного законодательства, бюджетной и налоговой политики, сферы ЖКХ, экологической безопасности и др.

Решения комитетов ЮРПА были направлены в Совет Южно-Российской парламентской Ассоциации для включения в проект повестки дня пленарного заседания ХХXVIII Конференции.

Сегодня заседание Совета ЮРПА (в него входят руководители всех делегаций, прибывших на Конференцию) провел председатель ЮРПА, председатель Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный.

В заседании Совета принял участие и Ашот Миносян.

Обсудив и одобрив вопросы повестки пленарного заседания XXXVIII Конференции, руководители парламентских делегаций на заседании Совета ЮРПА обменялись мнениями о парламентской деятельности, приняли решения о награждении Почетной грамотой Южно-Российской Парламентской Ассоциации и о месте проведения XXXIX Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

В рамках программы мероприятий Конференции состоялось подписание соглашений о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея и Думой Ставропольского края; Законодательным Собранием города Севастополя и Думой Астраханской области.

Напомним, что Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея было подписано 26 сентября 1997 г.

Пользуясь преимуществами очного формата встречи, депутаты Республики Адыгея гостеприимно предусмотрели для своих коллег специальную культурную программу. Гости посетили Национальный музей Республики Адыгея и новый центр развития культурного пространства республики – Золотую кладовую Аси Еутых.

Желающие стали участниками экскурсионного тура по природным достопримечательностям Адыгеи, среди которых Свято-Михайловская Афонская пустынь, Хаджохская теснина и плато Лаго-Наки.