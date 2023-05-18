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Абхазия Информ

ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С ВИКТОРОМ ФИСЕНКО

Новости Четверг, 18 мая 2023 20:24
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ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С ВИКТОРОМ ФИСЕНКО

Сухум. 18 мая 2023. Абхазия-Информ. В Минздраве России состоялась встреча министра здравоохранения Эдуарда Бутба с первым замминистра здравоохранения Российской Федерации Виктором Фисенко. В ходе встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области здравоохранения. В частности, затронули тему приближающегося курортного сезона. 

Российские коллеги выразили готовность оказывать помощь по всем основным вопросам, так, Виктор Фисенко назвал эффективной практику обмена специалистами на время летнего сезона и командировки российских врачей-инфекционистов и педиатров в медучреждения Абхазии. 

Фисенко отметил надежность российско-абхазских отношений и успешное развитие двустороннего взаимодействия в сфере здравоохранения.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 18 мая 2023 20:26

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