ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С ВИКТОРОМ ФИСЕНКО

Сухум. 18 мая 2023. Абхазия-Информ. В Минздраве России состоялась встреча министра здравоохранения Эдуарда Бутба с первым замминистра здравоохранения Российской Федерации Виктором Фисенко. В ходе встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области здравоохранения. В частности, затронули тему приближающегося курортного сезона.

Российские коллеги выразили готовность оказывать помощь по всем основным вопросам, так, Виктор Фисенко назвал эффективной практику обмена специалистами на время летнего сезона и командировки российских врачей-инфекционистов и педиатров в медучреждения Абхазии.

Фисенко отметил надежность российско-абхазских отношений и успешное развитие двустороннего взаимодействия в сфере здравоохранения.