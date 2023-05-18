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Абхазия Информ

МЧС РЕКОМЕНДУЕТ ОТКРЫТЬ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН С 15 ИЮНЯ

Новости Четверг, 18 мая 2023 20:11
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МЧС РЕКОМЕНДУЕТ ОТКРЫТЬ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН С 15 ИЮНЯ

Сухум. 18 мая 2023. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии и Государственный комитет по экологии рекомендовали главам Администраций всех районов республики открыть купальный сезон с 15 июня. При этом необходимо надлежащим образом подготовить пляжную инфраструктуру и предусмотреть регламентированные меры обеспечения безопасности.

Об этом, в частности, шла речь на встрече первого заместителя министра по ЧС генерал-майора Тиграна Делибалтяна и начальника ГИМС МЧС, капитана второго ранга, Тенгиза Сабуа с руководителями районов.

Главам Администраций, в чьем ведении, согласно законодательству, находятся пляжные территории, вручены предписания по безопасной их эксплуатации. По словам руководства спасательного ведомства, личный состав Государственной инспекции по маломерным судам переводится на усиленный режим несения службы.

Спасатели готовы оказывать всяческое содействие районным властям в течение всего купального сезона.  

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 18 мая 2023 20:24

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