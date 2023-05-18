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Абхазия Информ

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Новости Четверг, 18 мая 2023 20:00
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ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Сухум. 18 мая 2023. Абхазия-Информ. РЭО УГАИ МВД Абхазии возобновляет работу по приему практического квалификационного экзамена у кандидатов в водители на получение права на управление транспортными средствами, сдавших теоретический экзамен. https://mvdra.org/documents/14059/

В связи с принятием Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 16 мая 2023 года №61 «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 ноября 2022 года №132 «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 февраля 2014 года №10 «Об утверждении Положения «О лицензировании негосударственной образовательной деятельности» и Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 ноября 2022 года №133 «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 24 октября 2008 года №155 «Об утверждении Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений», РЭО УГАИ МВД РА возобновляет работу по приему практического квалификационного экзамена у кандидатов в водители на получение права на управление транспортными средствами, сдавших теоретический экзамен.

В связи с большим количеством кандидатов в водители, прием практического экзамена будет проводиться сотрудниками Государственной автомобильной инспекции, как в будние, так и в выходные дни.

Практический экзамен принимается на испытательном маршруте в условиях реального дорожного движения. О дате и времени проведения практического экзамена кандидатов в водители проинформируют представители автошкол.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 18 мая 2023 20:13

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