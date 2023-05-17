В МОСКВЕ ПРОШЛО III СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Абхазская часть рабочей группы участвовала в следующем составе: вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, начальник Государственного-правового управления Администрации Президента Нателла Ломия, министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, министр просвещения Инал Габлия, председатель Национального банка Беслан Барателия, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа, начальник юридического управления Министерства финансов Иатыр Ажиба .

Сухум. 17 мая 2023. Абхазия-Информ. В Москве прошло III совместное заседание рабочей группы по реализации «Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерации».

В ходе совещания стороны отметили, что из 45 мероприятий Программы реализовано 18 мероприятий (принято 5 соглашений, 7 меморандумов, 10 законов, 13 подзаконных актов); 17 в стадии реализации и 10 ещё проходят процедуры согласования.

В ходе заседания стороны отметили важность реализуемых мероприятий для социально-экономического развития Абхазии и укрепления взаимодействия государств Сторон в торгово-экономическом и социальном направлениях.

Среди обсуждаемых вопросов: гармонизация налогового и Таможенного законодательства, законодательства в сфере здравоохранения и образования, пенсионного обеспечения и т.д.

Сроки реализации оставшихся мероприятий намечены на второе полугодие 2023 года, при этом в части наличия финансового обеспечения реализации принимаемых норм законодательства предусматривается поэтапное их решение.