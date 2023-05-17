 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МОСКВЕ ПРОШЛО III СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Новости Среда, 17 мая 2023 20:38
Оцените материал
(0 голосов)
В МОСКВЕ ПРОШЛО III СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Сухум. 17 мая 2023. Абхазия-Информ. В Москве прошло III совместное заседание рабочей группы по реализации «Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерации».

Абхазская часть рабочей группы участвовала в следующем составе: вице-премьер, министр экономики Кристина Озган,  начальник Государственного-правового управления Администрации Президента Нателла Ломия,  министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, министр просвещения Инал Габлия,  председатель Национального банка Беслан Барателия,  заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа, начальник юридического управления Министерства финансов Иатыр Ажиба .

В ходе совещания стороны отметили, что из 45 мероприятий Программы реализовано 18 мероприятий  (принято 5 соглашений, 7 меморандумов, 10 законов, 13 подзаконных актов); 17 в стадии реализации и 10 ещё проходят процедуры согласования.

В ходе заседания стороны отметили важность реализуемых мероприятий для социально-экономического развития Абхазии  и укрепления взаимодействия государств Сторон в торгово-экономическом и социальном направлениях.

Среди обсуждаемых вопросов: гармонизация налогового и Таможенного законодательства, законодательства в сфере здравоохранения и образования, пенсионного обеспечения и т.д.

Сроки реализации оставшихся мероприятий намечены на второе полугодие 2023 года, при этом в части наличия финансового обеспечения реализации принимаемых норм законодательства предусматривается поэтапное их решение.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 17 мая 2023 20:42

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.