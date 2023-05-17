ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 17 мая 2023. Абхазия-Информ. На заседании парламентского Комитета по государственно-правовой политике был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях», в который предлагается внести дополнение, запрещающее гостям и жителям Абхазии находиться в общественных местах одетыми неподобающим образом.

После обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект во втором чтении.

Комитет также рассмотрел проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия». В пояснительной записке говорится, что законопроект продлевает срок возложения на центральный или территориальный орган государственного управления в области внутренних дел функций центрального органа государственного управления, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, а именно полномочий по выдаче паспорта гражданина Республики Абхазия в соответствии с Законом Республики Абхазия «О порядке выезда из Республики Абхазия и въезде в Республику Абхазия» и разрешения на временное проживание иностранного гражданина в соответствии с Законом Республики Абхазия «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия» до 31 декабря 2023 года.

Данный законопроект выносится для рассмотрения депутатами на заседании сессии Парламента.