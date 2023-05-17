МИД АБХАЗИИ ОТМЕЧАЕТ 30-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 17 мая 2023. Абхазия-Информ. Торжественное заседание, посвященное 30-летию со дня образования Министерства иностранных дел прошло в конференц-зале Кабинете министров.

«На протяжении трех десятилетий МИД успешно справляется со своей главной задачей – защитой внешнеполитических интересов Республики Абхазия. В частности, МИД Абхазии внес существенный вклад в развитие дружественных российско-абхазских отношений. В 2008 году произошло важное событие в истории нашей страны – признание независимости Республики Абхазия Российской Федерацией и рядом других государств», – сказал президент.

Приветствуя гостей, министр иностранных дел Инал Ардзинба отметилл: «Формирование и развитие абхазской дипломатии происходило в сложных условиях. Опираясь на накопленный 30-летний опыт, мы стараемся выдерживать эту планку и максимально эффективно защищать национальные интересы Абхазии».

Он поблагодарил ветеранов дипломатической службы.

Инал Ардзинба подчеркнул, что особое значение МИД уделяет укреплению союзнических отношений с Россией. В 2022 году было подписано соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства.

«Происходят диалоги по всем актуальным вопросам межгосударственного взаимодействия. Идет активная работа с российскими коллегами, в том числе и с новыми субъектами РФ. Абхазия полностью поддерживает цели и задачи специальной военной операции», – отметил глава МИД.

Важным направлением деятельности Инал Ардзинба назвал расширение международных контактов на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, со странами Африки и Латинской Америки.

Абхазских дипломатов с юбилеем поздравил приехавший в Абхазию министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада. Он передал правительству и народу Абхазии братский привет от президента Никарагуа, команданте Даниэля Ортеги.

«3 сентября 2008 года Указом президента Никарагуа была признана Республика Абхазия. Это было решение, основанное на уважении волеизъявления абхазского народа на свободу и самоопределение. Никарагуа вновь подтверждает признание, поддержку и дружбу с мужественным и стойким народом Абхазии», - сказал Монкада.

Он отметил, что на протяжении 30 лет дипломаты Министерства иностранных дел играют очень важную роль в развитии и укреплении современного абхазского государства и отстаивают ее интересы на международной арене.

Денис Монкада отметил развитие отношений двух стран, благодаря взаимным визитам.

«Подписаны различные соглашения между Никарагуа и Абхазией, в том числе и соглашение о безвизовом режиме. Также есть соглашение о побратимстве между городами Манагуа и Сухум. Я уверен, что мы будем продолжать работу по укреплению независимости и суверенитета наших стран», – сказала глава МИД Никарагуа.

Министр иностранных дел Южной Осетия Ахсар Джиоев также поздравил МИД Абхазии с юбилеем.

«История дипломатической службы Абхазии неразрывно связана с восстановлением ее государственности, по праву ознаменованная высокими достижениями и победами. На протяжении трех десятков лет МИД Абхазии достойно представляет интересы государства, вносит неоценимый вклад в дело сохранения мира и дальнейшего укрепления независимости», – сказал Джиоев.

Он выразил убеждение, что внешнеполитическое ведомство Абхазии и впредь будет способствовать реализации важнейших задач, нацеленных на обеспечение внешних мирных условий развития и дальнейшее расширение признания независимости Абхазии.

«Признание 26 августа 2008 года Абхазии Российской Федерацией стало отправной точкой нынешнего этапа межгосударственных взаимодействий. Продолжением этого процесса стало признание и установление дипотношений с Никарагуа, Венесуэлой, Сирией и другими государствами. Наши страны объединяет как общая история, так и тесные отношения союзнического и стратегического партнёрства. Важным цементирующим фактором является общий взгляд на современное мироустройство», – сказал посол России в Абхазии Михаил Шургалин, выступая на торжественном собрании.

Посол Венесуэлы в России и по совместительству в Абхазии Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, обращаясь к министру иностранных дел Иналу Ардзинба, отметил, что на нем лежит огромная ответственность по продвижению интересов абхазского народа.

«Я уверен, что эту миссию Вы выполните с большим достоинством, благодаря Вашим талантам и уму», – сказал он.

Заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Синегубов огласил поздравительную ноту от имени министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Видеопоздравление прислала директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

На торжественном заседании с поздравлениями выступили, секретарь Совета безопасности РА Сергей Шмба, председатель Конституционного суда Людмила Ходжашвили, министр обороны Владимир Ануа, официальный представитель ПМР в Республике Абхазия Гарри Купалба.

Министр обороны Владимир Ануа наградил министра иностранных дел Инала Ардзинба медалью «Генерал Харазия». Такой же медалью награждены заместители министра иностранных дел Одиссей Бигвава и Ираклий Тужба.

Приказом министра иностранных дел Инала Ардзинба юбилейной медалью «Министерство иностранных дел Республики Абхазия – 30 лет» награждены экс-министры иностранных дел: Таркил Саид Родионович. Джинджолия Сократ Рачевич, Лакербая Леонид Иванович, Шамба Сергей Миронович, Ахба Игорь Муратович, Гвинджия Максим Харитонович, Чирикба Вячеслав Андреевич, Кове Даур Вадимович.

Также юбилейной медалью награждены сотрудники МИД.

На торжественном собрании были показаны видеоматериалы об истории создания МИД Абхазии и актуальных аспектах его деятельности.

В стенах Кабинета Министров развернута фотовыставка, приуроченная к 30-летию учреждения МИД. На ней представлено несколько десятков фотографий и архивных документов. Героями многих фотоснимков являются абхазские дипломаты, которым посчастливилось быть участниками и свидетелями важнейших для страны исторических событий.

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Министерство иностранных дел Республики Абхазия было создано во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. 17 мая 1993 года председатель Верховного Совета РА Владислав Ардзинба подписал постановление о создании МИД.

Об этом сообщает Апсныпресс.