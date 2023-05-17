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Абхазия Информ

СПРОС НА ПУТЕВКИ В АБХАЗИЮ ВЫРОС В ДВА РАЗА

Новости Среда, 17 мая 2023 14:44
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СПРОС НА ПУТЕВКИ В АБХАЗИЮ ВЫРОС В ДВА РАЗА

Сухум. 17 мая 2023. Абхазия-Информ. Туристы стали больше интересоваться отдыхом в Абхазии. По информации от туристического агентства, спрос на тур в республику возрос вдвое. 

16 мая стало известно, что туристы все больше интересуются отдыхом в Абхазии. Несмотря на криминальную репутацию курортов республики, граждане проявляют к ним интерес. По информации от туристического агентства  «Библио-Глобус», по сравнению с 2022 годом, спрос возрос на 50%. 

Главным преимуществом Абхазии стала бюджетность. В республике пока нет действующих аэропортов, отдыхающим приходится добираться туда через Сочи. Но такой факт не отбивает желание у туристов.  

Отдыхающие планируют свой отпуск заранее и продумывают маршрут. По данным от туристического оператора «Интурист», глубина продаж в отелях курортов, отмечаемая в настоящее время, достигает шести месяцев, сообщает «Country scanner».

Напомним, что президент республики собирается восстановить аэропорт в городе Сухум. По его словам, воздушная гавань начнет полноценную работу в 2024 году.

Источник: https://bloknotsochi.ru

Прочитано 15 раз Последнее изменение Среда, 17 мая 2023 14:50

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