СПРОС НА ПУТЕВКИ В АБХАЗИЮ ВЫРОС В ДВА РАЗА

Сухум. 17 мая 2023. Абхазия-Информ. Туристы стали больше интересоваться отдыхом в Абхазии. По информации от туристического агентства, спрос на тур в республику возрос вдвое.
16 мая стало известно, что туристы все больше интересуются отдыхом в Абхазии. Несмотря на криминальную репутацию курортов республики, граждане проявляют к ним интерес. По информации от туристического агентства «Библио-Глобус», по сравнению с 2022 годом, спрос возрос на 50%.
Главным преимуществом Абхазии стала бюджетность. В республике пока нет действующих аэропортов, отдыхающим приходится добираться туда через Сочи. Но такой факт не отбивает желание у туристов.
Отдыхающие планируют свой отпуск заранее и продумывают маршрут. По данным от туристического оператора «Интурист», глубина продаж в отелях курортов, отмечаемая в настоящее время, достигает шести месяцев, сообщает «Country scanner».
Напомним, что президент республики собирается восстановить аэропорт в городе Сухум. По его словам, воздушная гавань начнет полноценную работу в 2024 году.