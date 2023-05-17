СПРОС НА ПУТЕВКИ В АБХАЗИЮ ВЫРОС В ДВА РАЗА

Сухум. 17 мая 2023. Абхазия-Информ. Туристы стали больше интересоваться отдыхом в Абхазии. По информации от туристического агентства, спрос на тур в республику возрос вдвое. 16 мая стало известно, что туристы все больше интересуются отдыхом в Абхазии. Несмотря на криминальную репутацию курортов республики, граждане проявляют к ним интерес. По информации от туристического агентства «Библио-Глобус», по сравнению с 2022 годом, спрос возрос на 50%.