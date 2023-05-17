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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Новости Среда, 17 мая 2023 14:35
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В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Сухум. 17 мая 2023. Абхазия-Информ.  В конференц-зале гостиницы «Интер-Сухум» прошел I Туристический фестиваль, участниками которого стали более 200 представителей туриндустрии РФ. Организаторами фестиваля выступили компания «Интурист» и группа компаний «Гаруда» при поддержке Министерства туризма Республики Абхазия.

В мероприятии приняли участие министр туризма Теймураз Хишба, основатель отелей Garuda Boutique и Garuda Glamping, транспортной компании «Гаруда-Экспресс» Георгий Ачба, управляющий директор группы компаний «Интурист» Исмаил Болюкбашы.

С приветственной речью выступил министр туризма Теймураз Хишба. Он приветствовал присутствующих и подчеркнул, что Минтуризма с большим удовольствием поддержало идею проведения фестиваля.

«Это мероприятие готовилось уже очень давно, и наше министерство с большим удовольствием приняло участие в нем. Хочется выразить слова благодарности нашему другу, одному из лучших бизнесменов Абхазии Георгию Ачба, который является генеральным директором кампании «Гаруда». Также хочу поприветствовать директора «Интурист» Исмаила Болюкбашы, и от лица правительства Республики Абхазия выразить благородность за поддержку абхазского бизнеса. Вы очень правильно позиционируете нашу республику и благодаря вашим усилиям в Абхазию приезжают все больше и больше туристов», – сказал Хишба.

Следующим выступил основатель отелей Garuda Георгий Ачба: 

«Дорогие агенты, я хочу поблагодарить вас, ведь вы именно те люди, которые помогают нам развивать нашу страну и туризм в ней. Вы напрямую общаетесь с нашими туристами и доносите точную информацию, вы создаете уют, который потом получают наши туристы. Очень важно, чтобы люди понимали, что у нас есть свои плюсы и свои минусы. Мы очень любим людей и умеем гостеприимно их встречать. Отдельно благодарен компании «Интурист», эти люди каждый день удивляют меня своей добротой к нашей стране. Будьте счастливы вместе с нами», – сказал Ачба.

Директор группы компаний «Интурист» Исмаил Болюкбашы поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что сотрудничество будет продолжаться и впредь.

Проведение Туристического фестиваля стало одной из главных профессиональных площадок для общения представителей туротрасли. В течение пяти дней, участников фестиваля ожидают экскурсии, конференция с участием Минтуризма Республики Абхазия, вечерние мероприятия с развлекательной программой, фестиваль в Garuda Glamping с мастер-классами и разнообразными активностями, банкет с национальной кухней и, конечно же, радушный приём и абхазское гостеприимство.

За время Intourist Travel Festival гости мероприятия смогут получить полное представление о туристических возможностях Республики Абхазия, встретиться с представителями отрасли и обсудить актуальные вопросы.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 17 мая 2023 14:44

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