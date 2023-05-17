ЗАВТРА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СТОЛИЦЫ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВОДЫ

Сухум. 17 мая 2023. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г. Сухум сообщает: в связи с ремонтными работами ул. Назадзе, ул. Эшба, Красный мост, ул. Северная, ул. Дбар – ул. Аргун-Коношок, а так же переключением на новую ПНД трубу d=500м на насосной станции №2 (Гумиста) завтра, 18 мая, с 00:00 до 22:00 будет прекращена подача воды в Новом районе, Старом поселке, по ул. Эшба, в районе вокзала, на ул. Адыгейская, в ВИЭМе, центральной и нагорной части города, на рынке, Маяке, на ул. Чанба, Турбазе, Кодорском шоссе.