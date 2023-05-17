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Абхазия Информ

ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ ЭДУАРДА ПИЛИЯ

Новости Среда, 17 мая 2023 13:22
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ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ ЭДУАРДА ПИЛИЯ

Сухум. 17 мая 2023. Абхазия-Информ. 19-21 мая в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр пройдет Открытый республиканский турнир по волейболу среди мужских команд памяти первого президента Федерации волейбола Абхазии Эдуарда Пилия.

В турнире примут участие команды из Северной и Южной Осетии, Луганской Народной Республики, Туапсе, Невинномысска, команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии «Динамо» и сборная Абхазии.

Открытие турнира состоится 19 мая в 11:00.

Организаторы – Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту и Федерация волейбола Абхазии.

Эдуард Константинович Пилия родился 26 августа 1937 года. Экс-министр связи Республики Абхазия, заслуженный связист Абхазской АССР, бывший генеральный директор ГК «Абхазсвязь», член высшего политического совета Компартии Абхазии, первый президент Федерации волейбола, почетный мастер спорта Абхазии по волейболу, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени.

Ушел из жизни 25 июля 2012 года.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 17 мая 2023 13:28

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