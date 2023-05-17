УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ОМАРА ХАГУШ НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Как установлено материалами уголовного дела, расследованного прокуратурой Гагрского района, в период с 14 ноября 2021 года, более точное время следствием не установлено, Кетия Амир Феликсович вступил в преступный сговор с Хагуш Омаром Ремзиевичем на совершение умышленного убийства сотрудников УВД по Гагрскому району – начальника Управления уголовного розыска Шванба Р.В. и его заместителя Читанава А.Л. из мести, ввиду возникших неприязненных отношении, в связи с исполнением последними своих должностных обязанностей, связанных с задержанием их общего друга Атейба А.Л., для чего приискали орудия преступления – револьвер, металлическую заточку, обрез за №3753 А охотничьего гладкоствольного ружья и ручную оборонительную гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ.

16 ноября 2021 года, примерно в 07:30 часов, Хагуш О.Р., вооружённый огнестрельным оружием – кустарно изготовленными револьвером калибра 9 мм и металлической заточкой и Кетия А.Ф., вооружённый обрезом охотничьего ружья и боевой гранатой Ф1, действуя согласно разработанному плану, на маршрутном такси прибыли на пересечение улиц Демерджипа и Кабардинская в город Гагра, и в пешем порядке, накрыв голову капюшонами, скрывая лица медицинскими масками, направились по улице Кабардинская в сторону центра города Гагра по месту жительства Читанава А.Л. В это время на автомашинах марки «Лексус» за регистрационным знаком А089РО АВН, «Тойота Краун» Р777ЕТ РУС, и со стороны железнодорожной эстакады на автомашине марки «Mitsubishi – L200» серебристого цвета за регистрационным знаком К310КХ АВН, действуя в соответствии с требованиями ст.ст.8 и 9 Закона РА №265-с от 18.06.1996г. «О милиции», к ним подъехали оперативные сотрудники милиции с целью пресечения спланированного указанными лицами преступления, которые, представившись, попросили их остановиться.

Кетия А.Ф., не желая быть задержанным, реализуя внезапно возникший преступный умысел, направленный на посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа, достал из правого кармана ручную оборонительную гранату Ф1 с запалом УЗРГМ, и, угрожая ее применением, схватившись за кольцо предохранителя стал отступать назад, при этом достал из-за пазухи обрез за №3753 А охотничьего гладкоствольного ружья, снаряженный патроном 16 калибра. В это время следовавший за ним Хагуш О.Р., осознавая, что перед ним находятся представители власти, не желая подчиниться их правомерным требованиям, действуя группой лиц, с целью воспрепятствования их законной деятельности, достал из рюкзака имевшееся при нем огнестрельное оружие – кустарно изготовленный револьвер, калибра 9 мм, снаряженный боеприпасами, и направил ствол в сторону сотрудников милиции, после чего, отойдя к центру проезжей части улицы Демерджипа, реализуя задуманное, с целью лишения их жизни произвел не менее трех прицельных выстрелов, однако, промахнувшись, не смог довести свой преступный умысел до конца. С целью пресечения вооруженного сопротивления, осознавая реальную опасность для жизни, сотрудники милиции произвели ответную стрельбу, в результате которой Кетия А.Ф. получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, а Хагуш О.Р. получил ранение в область левого плечевого сустава.

12 мая 2023 года настоящее уголовное дело направлено по подсудности в Верховный суд Республики Абхазия для рассмотрения по существу.