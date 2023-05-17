ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сухум. 17 мая 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами т/п «Сухум» ГТК Абхазии, в ходе проведения таможенного досмотра автотранспортного средства, прибывшего по процедуре доставки товаров под таможенным контролем, был установлен факт недекларирования товаров, а именно сувенирной продукции в количестве 5585 единиц.



Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.