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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Новости Среда, 17 мая 2023 12:48
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Сухум. 17 мая 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами т/п «Сухум» ГТК Абхазии, в ходе проведения таможенного досмотра автотранспортного средства, прибывшего по процедуре доставки товаров под таможенным контролем, был установлен факт недекларирования товаров, а именно сувенирной продукции в количестве 5585 единиц.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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