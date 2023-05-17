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Абхазия Информ

ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНЕ ОЗЕРА РИЦА

Новости Среда, 17 мая 2023 12:43
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Сухум. 17 мая 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники пиротехнического отдела МЧС Абхазии провели взрывные работы в районе озера Рица. Часть обрушившейся скалы нависала над проезжей частью, представляя серьезную опасность для проезжающих. При дальнейшем обрушении помимо прочего существовала угроза блокирования автомобильного движения.

Пиротехники МЧС подорвали остатки скалы, устранив тем самым все возможные риски.

После направленного подрыва остатков скалы автодорога в вышеозначенном районе была расчищена.

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