НА БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ АГУ ПРОШЕЛ «МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ КОНКУРС»

Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ . На кафедре «Физиологии человека, животных и химии» биолого-географического факультета АГУ прошел Менделеевский конкурс» среди студентов-химиков. Мероприятие было посвящено открытию периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. В конкурсе приняли участие студенты (трех первых курсов), обучающиеся по таким специальностям и направлениям, как «Медицинская биохимия», «Химия» и «Биология».

«Молекула» – так назвала себя команда «Медицинской биохимии», химики решили назвать себя «Кислотой», биологи – «Крепким орешком».

Конкурс прошел по трем номинациям: доклады, викторина и домашнее видеозадание.

В первой номинации выступили: студент 1 курса направления «Химия» Антонюк Владимир с докладом «Биография Д. И. Менделеева», студентка 1 курса того же направления Милена Ванина выступила с докладом на тему «Научная деятельность Д. И. Менделеева» и студентка 1 курса специальности «Медицинская биохимия» Шанда Отырба рассказала о «Комплексных соединениях и их роли в живой природе».

По результатам второй номинации конкурса – викторины на тему: «Химические элементы и их соединения», команды первокурсников были награждены дипломами I, II и III степени.

В заключительной части конкурса команды представили домашнее видеозадание на тему «Как сдать экзамен по химии?»

Жюри конкурса состояло из преподавателей кафедры «Физиологии человека, животных и химии»: заведующей кафедры Ирины Шеремет, старшего преподавателя кафедры Розиты Тания и старшего преподавателя той же кафедры Миры Хикуба.

По итогам оценок, дипломом I степени за победу в Менделеевском конкурсе были награждены студенты 1 курса специальности «Медицинская биохимия», дипломом II степени студенты направления «Химия» и дипломом III степени студенты направления «Биология».

В мероприятии также приняли участие декан биолого-географического факультета, доцент Игорь Цулая, доцент кафедры «Физиологии человека, животных и химии» Фатима Ашхаруа, преподаватели и студенты.

Об этом сообщает Отдел информации и медиа коммуникаций АГУ.