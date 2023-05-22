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Абхазия Информ

ЧЕТЫРЕ КВАДРОЦИКЛА – КОНТРАБАНДОЙ

Новости Понедельник, 22 мая 2023 20:18
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Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Яштуха Сухумского района на участке местности, прилегающей к частному домовладению, у гражданина Абхазии были обнаружены четыре квадроцикла, ввезённые раннее на таможенную территорию республики с нарушением таможенных правил.
 
Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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